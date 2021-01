De Resident Evil showcase heeft zoals verwacht heel wat tipjes van de sluier opgelicht voor het fel gehypte achtste deel in de reeks. Kijkers kregen eerst een verhaalgebonden trailer voorgeschoteld, gevolgd door gameplaybeelden mét bijgevoegde commentaar van producer Pete Fabiano. De video’s in kwestie kan je zoals gewoonlijk onder dit artikel bekijken. De belangrijkste details zetten we echter ook graag even voor jullie op een rijtje.

De trailer toont ons dat protagonist Ethan Winters het aan de stok zal krijgen met een uit de kluiten gewassen dame, die samen met drie stekelige dochters in het kasteel woont dat boven het titulaire dorpje uittorent. We noemen de dochters ‘stekelig’ omdat ze om de haverklap in een zwerm opdringerige insecten veranderen en zo Ethan het leven behoorlijk zuur trachten te maken. Wat horror om de kriebels van te krijgen betreft, kan dat al tellen.

Op vlak van gameplay mogen we de gebruikelijke mix van stealth, strategische actie, puzzels en exploratie verwachten, op zijn minst gedeeltelijk in het letterlijk bloedmooie kasteeldecor. Naast vijanden bekampen met allerlei schietijzers – onder andere een sniper passeerde de revue – zal ook het handmatig afweren van aanvallen belangrijk zijn. Handig wanneer één van die lelijkaards zijn rottende adem in je gezicht komt blazen.

Nog dingen die we onthouden: de terugkeer van de wapenhandelaar uit Resident Evil 4, al betreft het dit keer wel duidelijk een ander personage. The Duke – zoals hij haast liefkozend genoemd werd – zal te pas en te onpas opduiken en je van wapens voorzien. Ook de inventaris uit Resident Evil 4 maakt zijn heropwachting, inclusief bijbehorend gepuzzel. Blonk uit door zijn afwezigheid: Chris Redfield. Je kan niet alles hebben, zullen we maar denken.