Naast het nodige Resident Evil 8: Village nieuws, heeft Capcom ook een virtueel verjaardagsfeestje aangekondigd. De Resident Evil franchise mag op 22 maart namelijk 25 kaarsjes uitblazen en dat moet gevierd worden. Hoe doe je dat precies? Wel, met een nieuwe multiplayergame, die de creatieve titel Resident Evil Re:Verse draagt.

In Re:Verse nemen populaire personages uit de horrorreeks het tegen elkaar op in iconische omgevingen uit de voorgaande games. Je kan met helden als Leon Kennedy en Claire Redfield spelen, maar ook de wapens opnemen als één van de slechteriken, waaronder Nemesis uit Resident Evil 3 en zelfs Jack Baker uit Resident Evil VII.

Klinkt boeiend en de onderstaande trailer straalt een zeker fungehalte uit. Toch blijven we sceptisch. De vorige uitstapjes van Resident Evil in multiplayerland draaiden immers nooit uit op een onverdeeld succes. Resistance was vorig jaar eerder teleurstellend en hoe minder we zeggen over Umbrella Corps, hoe beter.

Maar goed, zolang de titel niet in de virtuele winkelrekken van het PSN ligt, moeten we het voordeel van de twijfel geven. Resident Evil Re:Verse – waar blijven ze dat soort titels toch vandaan halen? – verschijnt op 22 maart en is gratis speelbaar voor iedereen die Resident Evil 8: Village aanschaft. Laat maar komen; wij zijn er klaar voor!