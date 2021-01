De vijfentwintigste verjaardag van Resident Evil nadert met rasse schreden en naast Capcom wil ook een andere uitgever de reeks daarvoor graag in de bloemetjes zetten. Ubisoft organiseert van 2 tot 15 februari namelijk een Resident Evil 25th Anniversary Event in The Division 2, waarvan je hieronder een korte teaser kan bekijken.

Gedurende deze periode zal je allerlei op Resident Evil gebaseerde loot kunnen vrijspelen, waaronder Leon Kennedy’s iconische Raccoon City P.D. outfit. Toch de moeite om The Division 2 even vanonder het stof te halen, denken we – vooropgesteld dat je fan bent van beide franchises. En waarom zou je dat niet zijn?