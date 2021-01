Hoewel je voor The Elder Scrolls Online niet meer verplicht bent om te betalen wil je het kunnen spelen, bestaat de ESO Plus service waarmee het lanceerde nog wel.

In tegenstelling tot voorheen, biedt het nu enkel extra’s in de game, waaronder gratis toegang tot alle nieuwe downloadbare content, extra opslagruimte en meer. Tot 26 januari is deze service voor elke speler van de game gratis toegankelijk en het omvat de meeste content waar je normaal gezien ook toegang toe zou hebben met een abonnement.

De uitzonderingen zijn de 1650 gratis maandelijkse Crowns om uit te geven in de Crown store en men zal ook niet dezelfde kortingen ontvangen die betaalde ESO Plus gebruikers wel krijgen. Wil je gebruik maken van de gratis Trial? Dan kun je deze in de Crown Store activeren.