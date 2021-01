De Uncharted-film heeft een behoorlijk hobbelige weg moeten afleggen tot waar ze nu zijn. Dit voornamelijk vanwege het continu wisselen van regisseurs en het aantrekken van acteurs voor de verschillende rollen. Daardoor heeft het project een bijzonder lange tijd nodig gehad om van de grond te komen, maar het filmen is inmiddels afgerond.

Toch krijgt de film wederom met uitstel te maken. Deadline meldt dat Sony heeft aangegeven dat ze de filmrelease hebben verplaatst naar 22 februari 2022 daar waar de film aanvankelijk nog voor juli dit jaar gepland stond. De film zal dus iets later uitkomen en hoewel er geen specifieke reden werd gegeven, heeft het waarschijnlijk met de pandemie te maken.

Sony zal de film ongetwijfeld in de bioscopen willen laten zien, wat momenteel vrij lastig lijkt. Met het uitstel is de hoop vast dat de situatie tegen die tijd beter is, zodat men op het witte doek van de film kan genieten.