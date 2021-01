Iedereen die van ontwikkelaar Playdead heeft gehoord, zal wellicht verrast zijn te zien dat hun nieuwste project geen 2D game betreft. Dit is via een vacature op hun website bekend geworden.

Maar, niet getreurd. Naast een korte omschrijving over het genre en de setting waar het nieuwe project zich in onderdompelt, werd er ook key artwork vrijgegeven. Hier zien we duidelijk de sfeer die we herkennen uit Limbo en Inside terugkomen. We hoeven dus niet volledig af te kicken van de kenmerkende stijl waar ontwikkelaar Playdead zich mee profileert.

Hieronder kun je de artwork voor hun sciencefiction project, wat zich afspeelt in de uithoeken van het universum, terugzien.