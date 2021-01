Ergens later dit jaar verschijnt er een nieuwe Sherlock Holmes game op de markt. Ontwikkelaar Frogwares geeft de fans van het echte detectivewerk graag aanwijzingen over de game, zodat je het speurwerk al vooraf kan beginnen.

In de onderstaande video zul je over een tal van zaken een stuk wijzer worden. Zo wordt uitgelicht dat de game in 12 tot 15 uur uit te spelen is, maar als je alles gedaan wilt hebben, dat je er misschien wel dubbel zo lang over doet. Dit klinkt misschien onrealistisch, aangezien de game slechts 5 hoofd- en 3 zijmissies telt, maar rekening houdend met het feit dat het een openwereldgame is, zijn er veel mogelijkheden om zo de speeltijd goed op te vullen.

Als je benieuwd bent om uit te vinden hoe dat precies in z’n werk gaat en meer, dan check je snel de video.