Vorig jaar kondigden Team Ninja en Koei Tecmo een heruitgave van NioH aan als collectie van remasters voor de PlayStation 5. Deze editie zal op 5 februari verschijnen en bevat NioH, NioH 2 en alle verschenen extra content, waardoor het een perfect pakket is voor iedereen die nog niet aan de games begonnen is.

Met het oog op de aanstaande release heeft de uitgever nu een nieuwe gameplayvideo uitgebracht, waarin de game te zien is terwijl het draait op de PlayStation 5. Met een kwartier is de footage best wel uitgebreid, dus druk hieronder op play en geniet.

Meer over NioH vind je hier in onze review en de review van NioH 2 kan je hier vinden.