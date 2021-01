Capcom heeft gisteren een hoop informatie over Resident Evil 8: Village bekendgemaakt, zo is er nu een demo beschikbaar en de release staat gepland voor 7 mei later dit jaar. Verder deelde de uitgever ook de nodige beelden van de game, maar over virtual reality werd niet gesproken.

Insider Duskgolem kreeg hierover vragen op Twitter en hij geeft aan dat er zeker sprake van virtual reality ondersteuning is geweest op een bepaald moment. Wat de status daarvan is, is echter onbekend dus het is even de vraag of Resident Evil 8: Village straks met PlayStation VR te spelen is.

Waar hij wel zeker van is, is dat er een ‘next-gen’ upgrade aan zit te komen voor Resident Evil VII. Daarover is tot op heden nog niets gezegd door Capcom, maar gezien Duskgolem het vaker bij het rechte eind heeft, lijkt het aannemelijk. Bij meer nieuws laten we het uiteraard weten.