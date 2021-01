Special: Resident Evil 8: Maiden – Met Beginning Hour liet Capcom in 2016 een sfeervol voorproefje op ons los, om gamers warm te maken voor het langverwachte Resident Evil VII. De op zichzelf staande demo liet fans een groezelig, half in elkaar gezakt huis verkennen waar kakkerlakken en paspoppen als enige bewoners de plak zwaaiden. Het voor de franchise gloednieuwe first-person perspectief vereiste enige gewenning, net als het feit dat we niet om de haverklap naar de keel gegrepen werden door een bijtgrage zombie. Maar man, wat smaakte dat uurtje subtiel griezelen naar meer. Capcom herhaalt nu hetzelfde trucje met Maiden, een demo die alles inzet op exploratie boven confrontatie en net als Beginning Hour perfect de toon zet voor wat nog komen moet. Ook wij gingen uiteraard aan de slag met Maiden. Hieronder lees je onze bevindingen.

Opgepast : de onderstaande tekst bevat spoilers voor wie de demo niet gespeeld heeft!

Ontsnap uit de kerker

Ah kerkers… ze roepen spontaan herinneringen op aan kasteelruïnes, musea vol marteltuigen en een hele rits hoofdrolspelers van The Elder Scrolls. In Maiden speel jij de titulaire vrouw, die uit een middeleeuws aandoende kerker moet zien te ontsnappen. Ze krijgt verder geen naam opgeplakt en mist eigenlijk ook elke vorm van persoonlijkheid. Niet dat dit belangrijk is, overigens. Gedurende deze twintig minuten durende nachtmerrie is het vooral de bedoeling dat je jezelf in haar positie kan zetten… en daar blijkt Capcom nog steeds enorm goed in te zijn. Grafisch ziet het er allemaal prima uit. De met bloed doordrenkte muren van de kerker echoën de gruwelverhalen van vorige bewoners, terwijl de diepe schaduwen zwanger zijn van een haast tastbare dreiging. Het is meteen duidelijk: een zorgeloze tocht wordt dit allerminst.

Daar speelt ook de audio een grote rol in. Je voetstappen galmen door de verlaten gangen, op zo’n manier dat je er na verloop van tijd bijna een tweede set voetstappen in meent te herkennen. Alsof er iemand met snode bedoelingen ongemerkt vlak achter je aanloopt. Een deur wordt half ingebeukt door een onzichtbare belager. Even later fluistert een lichaamloze stem in je oor dat je in de gaten gehouden wordt. De paranoia neemt toe en het wordt steeds moeilijker om het niet op een lopen te zetten… een strategie die in de voorgaande delen vaak genoeg verkeerd bleek uit te pakken. Op audiovisueel vlak doet deze demo dus zeker het beste vermoeden voor Resident Evil 8… al moeten we eveneens toegeven dat het ‘jumpscare’ soundeffect bij het vastnemen van objecten na verloop van tijd op onze zenuwen begon te werken.

Sluip door het landhuis

Zodra je je een weg door de kerker gebaand hebt – een onheilspellende, doch uiteindelijk risicoloze bedoening – beland je in de hal van het kasteel, die onmiddellijk herinneringen oproept aan het Spencer Mansion uit de eerste Resident Evil. Een korte verkenningstocht toont alvast dat ook dit gebouw tjokvol geheimen zal zitten. Verborgen ingangen? Zeker. Deuren met speciaal gevormde sleutels? Check. Een relatief onbewogen eerste passage, met de belofte van een levensgevaarlijke terugtocht? Uiteraard. Capcom heeft met Resident Evil VII en de remakes van deel 2 en 3 herontdekt wat de franchise zo speciaal maakt en lijkt daar in Resident Evil 8 dubbel op in te zetten. Nog steeds vanuit first-person, trouwens. Die modus joeg ons in Resident Evil VII al de stuipen op het lijf en lijkt ook nu weer voor maximale inleving te zorgen.

Smaakt naar meer

Net wanneer je denkt dat je geen vijanden zal zien in Maiden, duikt één van de moordlustige zusjes op, die door het kasteel dwalen. Dit vrouwmens heeft geen al te beste bedoelingen en jaagt je kakelend op, terwijl ze te pas en te onpas in een zwerm agressieve wespen verandert. Flashbacks naar Margaret Baker zijn dan nooit ver weg. Ook moederlief maakt een verrassend optreden, waarin ze demonstreert dat zelfs Wolverine aan haar een hele kluif zou hebben. Maiden is zoals reeds gezegd niet meer dan een voorproefje, een kleine amuse om de honger aan te wakkeren naar het uit de kluiten gewassen hoofdgerecht. Wat dat betreft, is de demo dan ook met verve in zijn opzet geslaagd. Maiden biedt meer van hetzelfde en laat een glimp opvangen van Resident Evils toekomst: griezelig, ultragoor… en hopelijk glorieus.