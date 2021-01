De launch van de PS5 was misschien wat mager als het aankwam op launch titels, maar gelukkig kregen alle eigenaars van de console toegang tot het absurde “Bugsnax” via PlayStation Plus. De game wist enigszins positief te verrassen en viel in de smaak bij het publiek. Ontwikkelaar Young Horses denkt dan ook nog niet aan stoppen en is van plan Bugsnax verder uit te bouwen in de toekomst.

In een interview met Kotaku sprak Kevin Zuhn van Young Horses over het einde van de game en hoe het nu eigenlijk verder gaat. Bugsnax eindigde namelijk met een post-credit cliffhanger:

“We’re still figuring out what exactly we want to do post-release, but we’re definitely not done working on Bugsnax yet. I know I’d hate to leave that plot thread hanging forever”.