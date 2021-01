De launch van de PS5 gebeurde met veel toeters en bellen, maar momenteel zijn er eigenlijk nog niet zo heel veel games die al echt optimaal gebruik hebben gemaakt van alle nieuwe features die de console te bieden heeft. Ontwikkelaar Sumo Digital wil met de aankomende game Hood: Outlaws & Legends echt alles uit de kast halen als het aankomt op de nieuwe hardware.

Andrew Willans, de Design Director, sprak in een interview met GamesRadar over hoe men probeert om er een echte PS5-ervaring van te maken:

“We will be one of the first few developers to release a game that uses this type of advanced haptic feedback for both ranged and melee combat. We’ve really considered the types of weapons used, their weight and feel, and even the current stamina of the character while using it. All of this translates to natural inputs and feedback that is genuinely felt rather than seen. It’s pretty exciting!