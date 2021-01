Ieder jaar organiseert EA een verkiezing voor het Team of the Year in FIFA, als onderdeel van de grootste promotie in de Ultimate Team-modus. De afgelopen tijd kon er gestemd worden op 70 genomineerde spelers en nadat er ruim tien miljoen stemmen zijn uitgebracht, is het FIFA 21 Team of the Year zojuist bekendgemaakt.

De keeper in het Team of the Year is Manuel Neuer, die voor zich een verdediging heeft staan bestaande uit Alphonso Davies, Sergio Ramos, Virgil van Dijk en Trent Alexander-Arnold. Het middelveld wordt gevormd door Bruno Fernandes, Kevin de Bruyne en Joshua Kimmich. De aanvallers die het team hebben gehaald zijn Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Kylian Mbappé.

Met Virgil van Dijk is er dus ook Nederlandse inbreng in het FIFA 21 Team of the Year, maar wat vooral opvalt is dat de Argentijnse sterspeler Lionel Messi ontbreekt. Het is de eerste keer sinds de Team of the Year-actie wordt gehouden, dat de aanvaller van FC Barcelona het team niet heeft gehaald.

Nu het Team of the Year bekend is, worden de komende weken speciale TOTY-speleritems uitgebracht in de Ultimate Team-modus in FIFA 21. De spelers uit het team zijn op deze manier met extra hoge ratings te verkrijgen. De eerste TOTY-items verschijnen vandaag nog in de game. De ratings van de spelers uit het Team of the Year worden komende week onthuld door EA.