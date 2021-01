We sterven allemaal wel eens in videogames, je hoeft je daar niet voor te schamen. Sterven maakt immers vaak deel uit van de groeicurve die je moet ondergaan om uiteindelijk beter en beter te worden in de game. Toch is er iets enorm frustrerend aan het sterven in een game: het laadscherm dat je krijgt terwijl je wacht totdat je opnieuw kan proberen. Enkele seconden voelen in deze situatie aan als een uur en het is dan ook logisch dat dit demotiverend werkt. Returnal, de volgende game van de Finse studio Housemarque, wil dit koste wat het kost vermijden.

Gezien Returnal een rogue-lite game is, staat sterven uiteraard centraal. Elke run moet je immers sterker en sterker worden en je vaardigheden uitbreiden. Om de frustraties van sterfgevallen tegen te gaan, wilde de ontwikkelaar dan ook zo weinig mogelijk laadschermen in hun game steken. De PS5 beschikt gelukkig over een razendsnelle SSD, dus men ging hiermee aan de slag. In het PlayStation Official Magazine wordt dan ook het blijde nieuws meegedeeld dat je bijna onmiddellijk weer in de game gedropt zal worden wanneer je sterft, zonder dat je secondelang naar een laadscherm moet zitten staren. Kunnen wij alleen maar toejuichen!

Returnal verschijnt op 19 maart voor de PS5.