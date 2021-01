Na de lancering van de Cayo Perico Heist voor GTA Online, startte ontwikkelaar Rockstar Games met een reeks kleinere updates waarmee nieuwe voertuigen aan de game worden toegevoegd. Zo werden eerder al de Volkswagen Kever-lookalike ‘BF Weevil’ en de off-road motor ‘Maibatsu Manchez Scout’ geïntroduceerd.

Met de nieuwste update van deze week is er opnieuw een voertuig beschikbaar gesteld in GTA Online. Deze keer gaat het om de Vapid Slamtruck, die je hierboven kunt aanschouwen. De Slamtruck is in de game aan te schaffen bij Southern San Andreas Super Autos.

Vanzelfsprekend zijn er ook weer nieuwe acties gaande in GTA Online. Er zijn twee modi waarin je momenteel twee keer zoveel GTA$ en RP als normaal krijgt, namelijk Bunker Series en Gunrunning Sales. Verder krijgt iedereen die bij een eerdere actie de Vapid Tee heeft geclaimd, nu de Faded Vapid Tee als beloning. De Vapid Peyote Custom is momenteel de hoofdprijs van de Lucky Wheel in The Diamond Casino & Resort.

Zoals we gewend zijn, is er ook een reeks nieuwe kortingen in GTA Online en ook hier staat het merk Vapid deze week centraal. De details check je hieronder.