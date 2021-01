Het was een drukke week voor de Resident Evil-serie. In een livestream toonde Capcom nieuwe beelden van Resident Evil 8: Village, werd de releasedatum en een hoop andere informatie onthuld en tevens werd de nieuwe multiplayergame Resident Evil Re:Verse aangekondigd. Als klap op de vuurpijl ontstond er een gerucht over een next-gen upgrade van Resident Evil VII.

Daar blijft het echter niet bij. Video Games Chronicle heeft namelijk van bronnen bij Capcom nieuwe informatie gehoord over de ontwikkeling van een remake van Resident Evil 4. Vorig jaar dook er voor het eerst een gerucht op over deze remake, dat suggereerde dat de release gepland stond voor 2022.

Volgens VGC is dit niet langer het geval, omdat Capcom een andere studio de leiding heeft gegeven over de ontwikkeling. De remake van Resident Evil 4 werd oorspronkelijk ontwikkeld door M-Two, een studio die ook meewerkte aan de remake van Resident Evil 3. Dit nieuwe gerucht stelt echter dat onenigheid met Capcom ervoor heeft gezorgd dat M-Two nu minder betrokken is bij de remake van het vierde deel uit de franchise. Het interne ontwikkelteam Division 1 van Capcom zou nu de leiding over het project hebben overgenomen.

De reden voor de onenigheid zou zijn dat M-Two met de remake van Resident Evil 4 heel erg trouw zou willen blijven aan het origineel. Dit naar aanleiding van kritiek op de Resident Evil 3 remake, die bepaalde gedeeltes van het origineel niet bevatte. Capcom heeft echter een andere visie en wil dat de remake weliswaar geïnspireerd is door het origineel, maar ook juist nieuwe en aangepaste elementen bevat. Als voorbeeld wordt de remake van Resident Evil 2 aangehaald, waarin Mr. X anders werd gebruikt.

Nu de ontwikkeling van de remake van Resident Evil 4 – die overigens nog niet officieel is aangekondigd – als het ware een reboot heeft ondergaan met een nieuwe studio aan het roer, is ook de planning voor de release veranderd. De game stond eerder gepland voor 2022, maar volgens VGC is het nu de bedoeling dat de remake in 2023 verschijnt.