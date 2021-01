Sucker Punch heeft een nieuwe update voor Ghost of Tsushima uitgebracht. Patch 1.19 is met slechts 312MB aan de kleine kant en het is dan ook niet verrassend dat de inhoud van deze update ook wat beperkt is, maar toch wordt er wel een vervelend probleem aangepakt.

De nieuwe update heeft namelijk een probleem in Ghost of Tsushima: Legends opgelost. Dit probleem zorgde ervoor dat de game kon crashen tijdens Survival missies. Verder meldt Sucker Punch dat er nog diverse bugs zijn verholpen met update 1.19, al worden daar verder geen details over gedeeld.