De langlopende Diablo franchise is van plan om in de komende jaren sterk uit de hoek te komen. Diablo IV is momenteel in de maak en ook de mobiele game Diablo Immortal staat op de planning (ook al kende die laatste wat scepticisme bij de fans). Recente gebeurtenissen en een artikel van Bloomberg lijken echter te wijzen op het bestaan van nog een Diablo project: een Diablo II remake.

Deze remake, die “Diablo II: Resurrected” zou heten, zou in de maak zijn onder leiding van het Blizzard team dat ook aan Diablo IV werkt. Er zou nu echter meer actief gewerkt kunnen worden aan die game, gezien Vicarious Visions nu ook deel uitmaakt van Blizzard. Vicarious Visions bewees de laatste jaren al dat ze erg goed zijn in het maken van remakes, dus dit zou een logische zet zijn voor Blizzard.

Niets is momenteel officieel bevestigd dus (je raadt het al) neem dit best met de spreekwoordelijke korrel zout. We houden jullie alleszins op de hoogte.