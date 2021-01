Zal het dan uiteindelijk toch gebeuren? Na een enorm lange ontwikkelperiode beloofde ontwikkelaar Techland onlangs dat er binnenkort meer nieuws zou komen over Dying Light 2. De game verloor eerst zijn schrijver, maar nu lijkt het erop dat Dying Light 2 wel degelijk binnenkort werkelijkheid zal worden. We vermoeden dit omdat online beelden zijn opgedoken van de Dying Light 2 Collector’s Edition, die je hierboven kan bekijken.

Deze editie ziet er geloofwaardig uit, maar is tot op heden nog niet officieel bevestigd. De game wordt geleverd in een collector’s box en komt met een hele hoop goodies, waaronder een figurine. Stickers, een art book en een steel book case behoren ook tot het pakket. Momenteel is het wachten op bevestiging vanuit een meer officiële hoek…