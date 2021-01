Wat is er intussen nog niet gezegd of geschreven over de launch van Cyberpunk 2077? Wat dé topper van het jaar had moeten worden, draaide uit op één van de grootste recente schandalen in de industrie. Rechtszaken zijn gestart tegen de Poolse ontwikkelaar CD Projekt RED, de game werd van het PSN afgehaald en wereldwijd uiten gamers nog steeds hun ongenoegen over de erbarmelijke staat van de game. Ondanks alles brak Cyberpunk 2077 toch maar het record van de grootste digitale launch ooit.

SuperData publiceerde onlangs hun verslag met de wereldwijde verkopen van december 2020, waaruit bleek dat Cyberpunk 2077 erin slaagde om 10.2 miljoen digitale exemplaren te verkopen. Dit resultaat beslaat alle platformen, maar de pc bleek overduidelijk het meest populaire platform met 80% van de verkopen. Dit is hoogstwaarschijnlijk te danken aan de slechte staat van de game op consoles en het uiteindelijke verwijderen van de game op het PSN. Ondanks deze mooie cijfers, zal er echter nog veel moeten gebeuren om de reputatie van de game te herstellen.

“Regardless of the short-term financial success, the critical backlash means the developer will now have to invest significant resources fixing the game in order to rehabilitate its image before the launch of its next title,”