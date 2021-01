Met Maiden heeft Capcom alvast een eerste voorproefje van Resident Evil 8: Village op ons losgelaten. De op zichzelf staande demo moet echter vooral dienstdoen als een soort visuele rondleiding. Een eerste blik op het technische huzarenstukje dat Capcom op ons wil afvuren in mei. Wie veel actieve gameplay verwacht, komt dan ook van een kale reis thuis.

Capcom is er zich terdege van bewust dat sommige mensen graag meer eigenlijke gameplay hadden gezien. De studio is dan ook van plan om binnenkort een tweede demo uit te brengen, één die meer actie bevat en bovendien ook op de vorige generatie consoles speelbaar zal zijn. Wanneer deze demo precies zal verschijnen, is echter nog niet bekend.

From the dev team: “We created the MAIDEN demo as a surprise for PS5 players to show just how far we can push the PS5 to its limits- that’s why we’ve added ‘Visual Demo’ to the title. For those of you who are looking for a meatier gameplay demo… please stay tuned!”

— Capcom Dev 1 (@dev1_official) January 22, 2021