Vrijdag gooide Capcom een op zichzelf staande demo voor Resident Evil 8: Village in de virtuele rekken van het PSN, exclusief voor de PlayStation 5. De demo – die eenvoudigweg ‘Maiden’ heet – bevat geen combat, maar focust louter op exploratie. Zo kunnen gamers al een eerste glimp opvangen van het technische hoogstandje dat Capcom voor ons in petto heeft.

YouTuber ElAnalistaDeBits heeft ondertussen een analyse van de demo geüpload, waarin de technische aspecten van Maiden aan een test onderworpen worden. Hieruit blijkt dat de demo consequent in native 4K runt en 60 frames per seconde nastreeft. In dit laatste doel slaagt het grotendeels, enkele korte dipjes richting 50 fps buiten beschouwing gelaten.

Maiden lijkt dus een prima technisch rapport te krijgen, al merken we ook op dat bepaalde texturen minder scherp ogen dan in de beelden uit de Showcase. Niets om ons zorgen over te maken, denken wij. Capcom heeft nog enkele maanden tijd om het een en ander bij te schaven. En als Resident Evil 8 op dit elan weet verder te gaan, staat ons heel wat moois te wachten.