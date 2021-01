Met DOOM en DOOM Eternal heeft legendarisch ontwikkelaar id Software zichzelf én de DOOM franchise weer op de kaart gezet. Beide games zijn dan ook statements om U tegen te zetten en behoren tot het beste wat het FPS-genre vandaag de dag te bieden heeft. Id Software sleutelt momenteel nog vlijtig aan een nieuw uitbreidingspakket voor DOOM Eternal, maar lijkt ondertussen ook al bezig te zijn met een nieuw project.

We hebben uiteraard nog geen officiële aankondiging voor jullie, maar een rating uit Australië bevat reeds heel wat informatie. Zo zou het gaan om een VR-game met multiplayer features én extreem veel geweld. Klinkt als een nieuwe DOOM-game in VR of een VR-versie van Eternal, als je het ons vraagt. Al kan id Software ons uiteraard ook verrassen en met een gloednieuwe IP komen aanzetten. Zodra we meer weten, weten jullie het ook.