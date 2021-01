Nadat Codemasters het bod van Take-Two had geaccepteerd, stond niets een overname in de weg. Tenminste, daar leek het aanvankelijk op. Zo zie je maar dat schijn bedriegt, want niet veel later kwam Electronic Arts met een beter bod. Dat was iets teveel van het goede, dus Take-Two trok zijn bod op Codemasters terug. De weg was echter nog niet vrij voor Electronic Arts.

Nu is bekendgemaakt dat de CEO (Frank Sagnier), CFO (Rashid Varachia) en de uitvoerend directeur (Ian Bell) van Codemasters allemaal het bod van Electronic Arts hebben geaccepteerd. Het is aan de aandeelhouders om de deal af te ronden. Zij stemmen daar op 3 februari over. Dat is echter een formaliteit, want zelfs zonder hun instemming, gaat de deal gewoon door. Dat geldt ook voor wanneer een ander bedrijf met een nog hoger bod komt. De enige manier dat het nu mislukt, is als Electronic Arts het bod weer intrekt.