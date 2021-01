Een nieuw jaar, een nieuw gerucht over Star Wars: Knights of the Old Republic. Voorheen lag de nadruk op een remake van het origineel, maar nu gaat het om een nieuw deel in de serie. Normaliter neem je dat met een korrel zout, maar dat ligt dit keer anders. Star Wars-insider Bespin Bulletin, Bloomberg-journalist Jason Schreier en de bekende insider Shinobi602 vertellen allemaal hetzelfde verhaal.

Een reeds bestaande studio, waarmee de meeste mensen niet bekend zijn, maar die wel allang meedraait in de industrie, werkt zogenaamd aan de game. De ontwikkelaar valt niet onder Electronic Arts, maar het is niet bekend onder welke uitgever de studio dan wel valt. Inhoudelijk zijn er uiteraard geen details bekendgemaakt. Op zich is het niet onwaarschijnlijk aangezien de serie erg geliefd is. Daarnaast werken Massive Entertainment en Ubisoft al aan een openwereld Star Wars-game en ook Electronic Arts blijft Star Wars-games maken.