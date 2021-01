Hitman III biedt spelers ongekend veel mogelijkheden om doelen uit te schakelen en dit zorgt voor een hoge herspeelbaarheid. Dit is ook perfect voor speedrunners, die zo snel mogelijk een level willen voltooien. Enigszins vanzelfsprekend levert dat creatieve uitkomsten op, maar een level in slechts 9 seconden voltooien is toch wel erg bijzonder.

De speler krijgt het voor elkaar door direct na de start van een level de twee doelen uit te schakelen middels een headshot en terug te keren naar het startpunt. Dit alles gebeurt in 9 seconden en daarmee is het gedaan. Er is overigens nog een categorie die iets meer eisen stelt: Silent Assassin. In die categorie heeft iemand het in 17 seconden voor elkaar gekregen.

Hitman III is nu een kleine week verkrijgbaar en meer over de game lees je in onze review.