De LEGO games van Traveller’s Tales staan er om bekend ramvol verschillende personages te zitten. Dit gold bijvoorbeeld voor The Lord of the Rings, maar ook voor de diverse Marvel-games. Met de Star Wars-games was het niet anders en die traditie zet de ontwikkelaar voort met LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

Volgens de laatste editie van het Officiële PlayStation Magazine bevat de game meer dan 800 personages, waarvan er 300 speelbaar zullen zijn. Dat maakt deze titel tot een van de meest uitgebreide LEGO games als het op speelbare personages neerkomt. Op zich niet gek, want het bevat de basis van de negen films, wat op zichzelf al een rijke verzameling aan entertainment is.

Verder is duidelijk geworden dat de game 28 verschillende locaties bevat die je kan vinden en ontdekken, wat de indruk wekt dat dit een van de grootste LEGO games ooit wordt. Een releasedatum is nog niet bekend, maar de game staat wel voor ergens in de lente later dit jaar.