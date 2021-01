Diverse PS4-games hebben een upgrade gekregen specifiek voor de PS5, zodat ze op het nieuwe platform nog beter draaien. Een van de games die een dergelijke behandeling nog niet heeft gehad is Ghost of Tsushima, maar dat lijkt aanstaande te zijn.

Dave Molloy, de cinematic creative director voor de game bij Sucker Punch, had kortstondig op zijn LinkedIn-pagina staan dat hij momenteel werkt aan “the Ghost of Tsushima game for Sony PS5”. Dit werd relatief snel aangepast naar: “Presently working on the Ghost of Tsushima game for Sony PlayStation”.

Dit suggereert dat er een specifieke PS5-upgrade in ontwikkeling is, ondanks dat de game in backwards compatibility modus al uitstekend draait. Mogelijk werkt Sucker Punch aan een upgrade die de game specifiek gebruik laat maken van PS5-features, zoals feedback in de controller, ray tracing en meer.

Indien dit een juiste veronderstelling is, dan zal het vast niet lang duren totdat we meer horen. Een andere game waarover ook geruchten zijn omtrent een PS5-upgrade, is The Last of Us: Part II, dat werd door Worldwide Studios President Hermen Hulst laatst gesuggereerd.