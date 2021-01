Assassin’s Creed: Valhalla is inmiddels al geruime tijd verkrijgbaar, maar er worden nog altijd nieuwe dingen in de game ontdekt. Een van de meest interessante ontdekkingen is de aanwezigheid van een Isu boog, wat een bijzonder sterke boog om te gebruiken is. Deze boog blijkt te zijn verstopt in een stapel stenen.

De Nederlandse YouTuber JorRaptor werd hierop geattendeerd door mensen uit zijn community en is dit zelf gaan uitzoeken om tot een bevredigend resultaat te komen. De stappen die je moet doorlopen zet hij uiteen in de video hieronder.

Het zijn wat ongebruikelijke stappen met betrekking tot opslaan en laden, maar het werkt altijd, zo is inmiddels geverifieerd. Darby McDevitt, schrijver van de franchise, heeft inmiddels ook gereageerd en stelt dat dit niet de gebruikelijke manier is om de boog te verkrijgen. Het zou ook in-game mogelijk kunnen zijn.

Verderop in de video wordt trouwens het nut van deze boog getoond, want het brengt bijzonder veel schade toe. Check het hieronder en probeer het zeker zelf even uit!