Gespeeld: Watch Dogs: Legion – Multiplayer – Watch Dogs: Legion verscheen vorig jaar voor onder andere de PlayStation 4 en PlayStation 5 en bestaat tot op heden enkel uit een singleplayer. Ubisoft gaf voor de release echter al aan dat ze een multiplayer naar de game zullen brengen en hoewel die eind vorig jaar moest verschijnen, heeft de ontwikkelaar en uitgever deze gratis update naar begin dit jaar doorgeschoven. De release staat nu voor 9 maart gepland en hoewel dat nog heel even wachten is, hebben we laatst deze multiplayer al uitgebreid kunnen spelen.

Bouw invloed op

In de multiplayer krijg je verschillende opties voor je kiezen. Je kunt online free-roamen waarbij je verschillende kleine missies op kunt pakken. Deze missies zijn in pakweg vijf tot acht minuten uit te spelen en doe je alleen, wat een mooi tijdverdrijf is voor als je maatje bijvoorbeeld nog niet online is. Zodra die wel online is kun je aan de slag in een reeks verschillende activiteiten, waarbij je als Dedsec cel invloed probeert uit te oefenen op de stad. Dit is een belangrijk progressie element, want door invloed uit te oefenen stijg je in rank en dat is gekoppeld aan diverse beloningen, waarvan een deel cosmetisch.

Tegelijkertijd levert het ranken ook punten op en die zijn belangrijk, want zo kun je je Operator net zoals de gadgets en andere relevante zaken van een upgrade voorzien, waardoor je materiaal – net zoals in de singleplayer – gaandeweg steeds beter wordt en je dus moeilijkere missies aankunt. De missies zijn wat dat betreft opgedeeld in een drietal varianten. Zo heb je de online singleplayer missies zoals genoemd, dit naast losse missies die je met twee tot vier man kunt voltooien en verder heb je nog de zogeheten ‘Tactical Ops’. Dit laatste is een reeks van vijf missies die een vrij hoge moeilijkheidsgraad kennen, waardoor teamwork van essentieel belang is.

Tactical Ops, het zit ‘m in de naam

De Tactical Ops hebben we een kleine twee uur kunnen spelen en hoewel we het einde niet bereikt hebben, voelt het als een solide geheel aan qua structuur. Zo was het aanvankelijk zaak om op twee locaties bepaalde data te downloaden, waardoor het team opgesplitst werd over deze locaties. In theorie zou het mogelijk moeten zijn om het merendeel van de stappen te doorlopen middels de toepassing van stealth, wat in de praktijk toch ietwat complexer bleek door de aanwezigheid van vele agenten.

Zodoende liep het al snel uit op vuurgevechten en hoewel dat met twee man per locatie te doen is, was het in onze situatie handiger om eerst elke locatie apart schoon te vegen. Dit zodat we nadien met minder tegenstand de download konden uitvoeren. In die zin was de tactiek ‘brute force’, wat ook op andere manieren kan en wat opvalt is dat de game je motiveert in de multiplayer om juist creatief te werk te gaan. Dat blijkt uit de volgende missie in de Tactical Ops reeks die we speelden, waarbij het zaak was om bepaalde dronedata te downloaden en dat in een gebied dat beschermd wordt door meer geavanceerde drones die je met één hit kunnen doden.

De ‘brute force’ aanpak van de eerste missie was volstrekt kansloos en daar komt het tactische dus om de hoek kijken. Een volstrekt andere benadering was noodzakelijk en die vonden we met de grote drones waarop we plaats kunnen nemen. Boven de beveiligingsdrones vliegen en precies op het juiste moment naar beneden zakken om de data te verkrijgen bleek hierin de oplossing daar waar er scherp opgelet diende te worden op de beveiligingsdrones, die weer terugkwamen. Daarmee verandert de gameplay direct van actie in de eerste missie naar een subtiele en tactvolle aanpak in de tweede missie, wat dus voor variatie zorgt.

Wel moeten we opmerken dat de beveiligingsdrones wel héél erg krachtig zijn, waardoor het wat kan frustreren als je bij de zoveelste poging het loodje legt. Net zoals dat we tijdens een gewone losse missie ook een groep nogal sterke vijanden ervaren hebben. Vanzelfsprekend is het een kwestie van ontwikkelen en er handig in worden, maar als nieuwkomer kan het misschien een ietwat steile leercurve zijn voordat je er goed inzit. Tegelijkertijd moeten we opmerken dat de build die we speelden nog ‘work in progress’ was, wat dus in de tussentijd beter gebalanceerd kan zijn.

Vechten met Spiderbots

De missies zoals omschreven en dat in de verschillende categorieën doen erg denken aan de reguliere missies van de singleplayer. Het voornaamste verschil is echter dat je dit nu met meer man kan spelen, wat voor behoorlijk wat vermaak kan zorgen. Samenwerken is belangrijk en het geeft Watch Dogs: Legion een langere levensduur qua gameplay. Het is nergens heel bijzonder of echt uniek, maar het voelde wel goed aan en we zien er absoluut de lol van in. Het is bovendien een gratis update voor de game die qua content op termijn uitgebreid zal worden, dus waarom ook niet. Toch?

Uniek is echter een andere multiplayer modus en dat zijn Deathmatch gevechten met de bekende Spiderbots. Bij de release van de multiplayer zullen er verschillende kleine arena’s beschikbaar zijn waarin je met een Spiderbot gedropt wordt om het tegen anderen op te nemen. Dit kan met je standaard wapens, maar her en der zijn ook power-ups te vinden die krachtiger zijn. Denk dan aan raketten, lasers, een shotgun en nog veel meer. Die wapens worden automatisch geactiveerd zodra je het oppakt en daarmee heb je de overhand ten opzichte van de andere spelers. Zij kunnen dit echter ook doen en het resultaat in algemene zin is een heerlijke chaos in een kleine arena.

Hierbij bestuur je de Spiderbot op de gebruikelijke manier en de actie is zowel horizon- als verticaal, gezien je kunt springen en je met hoogteverschillen te maken hebt. Ook ontbreekt het niet aan beweegbare objecten, gezien je on-the-fly dingen kunt hacken, activeren en aanpassen. Dit ook in het heetst van de strijd, waardoor de chaotische actie nog wat chaotischer wordt. Het is in de kern een zeer simpele modus, maar we moeten bekennen dat we hier nog de meeste lol in hebben gehad, omdat het anders aanvoelt en echt wat nieuws doet. Tot slot biedt de game je de mogelijkheid om je Spiderbot te personaliseren met verschillende skins, wat je weer kunt verkrijgen door voortgang te boeken in de algemene rankings, zoals eerder aangehaald.

Voorlopige conclusie

De multiplayer van Watch Dogs: Legion bouwt voornamelijk voort op de singleplayer basis die met de game al is gelegd. Dit betekent in de praktijk herkenbare gameplay en vergelijkbare missies, maar dan voor meer personen. We hebben plezier gehad tijdens het spelen van de verschillende missies en dat voornamelijk door het samenwerken en het uitdenken van een mooie strategie, zoals vooral van toepassing is bij de Tactical Ops missies. De Spiderbots zijn wat dat betreft een geval apart, want het voelt als een mini-game binnen het grotere multiplayer universum, wat tegelijkertijd heel erg leuk is om te doen en genoeg body heeft om als volwaardige modus gezien te worden. Dit kan nog weleens heel erg populair gaan worden, dit dankzij de fijne gameplay, de mogelijkheden en simpelweg de fun die het oplevert.