Afgelopen weekend werd update 1.1 uitgebracht voor Cyberpunk 2077. Deze update komt echter met een nieuw probleem, ook wel een ‘game breaking bug’ genoemd. Het gaat hier om een bug die kan ontstaan tijdens de Down of the Street missie, waarbij V Takemura ontmoet in de Channel Street docks van Japantown. Het probleem is echter dat spelers te maken kunnen krijgen met een telefoontje van Takemura, die vervolgens niets zegt.

In dat geval kan je niet verder, want deze missie is noodzakelijk voor de verdere voortgang van het verhaal. Met deze bug komt het letterlijk tot een stilstand en dat is natuurlijk heel erg vervelend. Ontwikkelaar CD Projekt RED is er van op de hoogte en heeft al een workaround uitgeschreven om te voorkomen dat je vast komt te zitten. Hierdoor zul je misschien even wat handelingen opnieuw moeten doen, maar nadien kan je het avontuur wel voortzetten.

De workaround is als volgt:

Load a save file that takes place before Takemura and V depart Wakaso’s office

Finish the conversation with Takemura outside the office right away

Skip 23 hours as soon as the conversation is finished and the quest updated.

This should allow the holocall sequence trigger with dialogue.

Ondanks de vele problemen en de lange weg die de game nog te gaan heeft, blijkt Cyberpunk 2077 wel records te hebben verbroken. Meer daarover kan je hier vinden en onze review van Cyberpunk 2077 check je hier.