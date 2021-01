Avalanche Studios, die onder andere de Just Cause-games en Mad Max heeft ontwikkeld, zou op een moment bezig zijn geweest aan een openwereld steampunk game, die zich afspeelde in een alternatieve versie van de jaren ’50. Dit vertelt ex-Avalanche medewerker Mikael Säker in een video-interview met Wassup Conversations, hij was destijds verantwoordelijk voor de regie van het project.

De game zou rond 2007/2008 al in ontwikkeling zijn geweest, aldus het LinkedIn-profiel van de Zweed, totdat de uitgever – vanwege de economische crisis – genoodzaakt was om de stekker uit het project te trekken. Volgens Säker speelde de game zich af in Londen en was er sprake van ‘inverted heights’ en een stad die ‘neerwaarts groeide, richting de grond’.

Zo zouden er enorme, diepe gaten in de stad zijn waar je in kon springen en kon verkennen. Daarnaast waren er ook zaken zoals ziplines, airships en vliegtuigen aanwezig en had het team een aantal ‘super goede’ gameplay ideeën.

“That was not fun. I think they had to let the half of the studio go, over a night because of the economic collapse. The publisher cancelled all their games except one, and it was a big publisher. But had been working on this awesome open-world game set in an alternative reality version of 1950s. It was insane! We had a huge this huge version of London that looked spectacular. We didn’t have skyscrapers, but we had, like inverted heights, so the city grew downwards, to the ground. You could fly ziplines, airships, planes and jump down to these really, really deep holes in the middle of the city. So it was visually, and world-building wise spectacular and It had some really great gameplay ideas.”