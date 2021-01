Eind vorig jaar kreeg Skater XL mod-support en dat zorgde er voor dat de game flink wat extra content kreeg, dat was gemaakt door de community. Nu is er weer nieuwe content beschikbaar gesteld dankzij deze feature en dat in de vorm van een nieuwe map.

Het gaat om ‘The Warehouse’, die gemaakt is door Yaki, en is geoptimaliseerd door de ontwikkelaar van Skater XL. De map speelt zich indoor af, maar daarin zijn objecten te vinden die je normaal alleen buiten tegenkomt, waaronder palmbomen en neon uithangborden. Hoe The Warehouse er precies uitziet kan je onder dit bericht in de video checken.

Buiten de nieuwe map zijn er ook nog vijftig verschillende items toegevoegd, van wielen tot decks. Meer over Skater XL lees je in onze review.