Review: Turtle Beach Stealth 700 (Gen 2) – Turtle Beach zal voor velen geen onbekend merk zijn. Het lijkt toch wel voor veel gamers een soort van go-to merk te zijn als een toegankelijke en betaalbare optie. Nu hebben we een wat luxer product uit de lijn, die de naam Stealth 700 draagt. Het betreft een tweede generatie uitgave van het model dat al wat langer op de markt te vinden is. Ik bekijk in deze review of Turtle Beach nog met opgeheven hoofd naast andere merken kan staan anno 2021. Zeker nu met de PS5 is dit een headset die ondersteuning biedt voor onder meer deze console. Nu natuurlijk de grote vraag: hebben wij hier iets moois in handen?

Design ten koste van functie

De headset heeft een erg mooi design: zwart met zilveren accenten, wat erg strak is ontworpen. Je hebt een product dat niet al teveel poespas kent, terwijl het een zeer bescheiden game-look heeft. Maar dit is tegelijk ook een probleem van de headset. Zo nemen we als eerste voorbeeld het instellen van de hoofdband. Die heeft het kenmerkende Turtle Beach design, met diagonale afsnijdingen. Dit zorgt ervoor dat je de schuine afsnijding ook hebt bij de hoofdband, waardoor je maar moeilijk grip hebt bij het afstellen ervan. Daarbij moet ik ook opmerken dat de ronding van de hoofdband iets aan de grote kant is voor mij. Met mijn gemiddelde hoofd is het net niet passend genoeg, dus ik kan me voorstellen dat mensen met een wat kleiner hoofd problemen kunnen ondervinden met het comfort.

De earcups zijn erg groot en hebben een dikke foam. Erg stevig aan het begin, maar de foam wordt zachter en comfortabeler bij gebruik. De earcups zijn prima qua grootte en zitten stevig genoeg op je oren, wat de omvangrijke hoofdband weet te compenseren. De microfoon die in de earcup zit verwerkt is om zo een mooi design te krijgen, maar dat is nu niet iets waar ik om sta te springen. Het is een klein pietluttig plastic uitsteeksel dat beperkte bewegingsvrijheid heeft. Bovendien voelt het goedkoop aan en als iets wat snel kan breken. Hoewel het goed werkt en het je goed verstaanbaar maakt doordat je stem helder gepresenteerd wordt, is het design op langere termijn wel discutabel.

Een ander punt van kritiek is de plaatsing van het controlepaneel op de headset. Aan de linkerkant heb je een hele rits aan knoppen waar ik zo verder op inga, maar het probleem hierbij is dat het totaal niet intuïtief ontworpen is. Omdat je twee scrollwielen hebt, is het altijd misgrijpen naar wat de volumeknop is en hetzelfde geldt voor de overige knoppen/functies. Hier had een beter ontwerp op toegepast kunnen worden in plaats van alles simpelweg onder elkaar te zetten. Wil je on-the-fly het volume aanpassen, dan kan je dus makkelijk misgrijpen naar de sidetoning scrollwiel. Volgende keer beter?

Multifunctioneel

De headset kan op veel verschillende apparaten gemakkelijk gebruikt worden. Zo is het een headset die bedoeld is voor de PS4, maar je kan het ook gebruiken voor de PS5 of pc. Dit gaat via de bijgeleverde USB-dongle, wat een kwestie van inpluggen is en gaan. De headset kan je ook op andere bluetooth apparaten gebruiken. Zo heb ik de headset best vaak aan mijn mobiel verbonden. Hoewel dit vraagt om ook je locatie functie (gps) aan te zetten naast je bluetooth, gaat het allemaal erg vlot en gemakkelijk. Ook kun je via de app van Turtle Beach je headset via je mobiel aanpassen qua functies. Denk aan volume, equilizers en meer. Erg uitgebreid en ik ben daarom ook erg fan van de app. Het woord gemakkelijk komt steeds terug, want dat is het allemaal wel. Dat het draadloos is, draagt extra bij aan het gemakkelijke gebruik. De geschatte batterijduur is rond de 20 uur, maar het is ons gelukt om ongeveer 25 uur te halen. De headset kun je opladen via een USB-C kabel, die ook meegeleverd wordt in het pakket. Het is wel jammer dat je de headset niet bedraad kunt gebruik, maar enkel draadloos.

Veel potentie wordt belemmerd door de dongle

De Stealth 700 kent erg mooi geluid. Met een niet al te hoge treble heb je mooie middentonen terwijl je ook nog van een zuivere bass geniet. Hier ben ik gewoonweg positief over en ik kan niets anders zeggen dan dat Turtle Beach weet wat goed klinkt. De unieke optie van Superhuman Hearing kan je met een druk op de knop aanzetten, zodat alle middentonen harder worden en de treble iets meer aanwezig is. Dit is bijvoorbeeld ideaal bij competitieve games waarin je de voetstappen wat beter wil horen. Maar helaas is het niet allemaal even rozengeur en maneschijn voor een headset van rond de €150,-.

Het geluid is genietbaar via bijvoorbeeld een mobiel. De audio wordt echter een stuk minder op de PS4. Je hebt altijd op de achtergrond een kleine ruis te pakken die er niet hoort te zijn. Zeker als je een redelijk hoog volume hebt, dan hoor je dit duidelijk (ook via een pc). Hoewel ik moet zeggen dat het niet opvalt als er qua sound veel gebeurt, maar zeker bij rustige momenten of overgangen van laadschermen, hoor je dit duidelijk wel. Het wordt echter een drama bij gebruik op de PS5. Het menu klinkt alsof er een lage bitrate connectie is met de headset. Niet te doen, terwijl het in een game dan weer minder is, maar erger dan op de PS4. Er mist wat optimalisatie bij de PS5, ondanks dat gezegd wordt dat de console ondersteuning kent. Ik vermoed dat het een probleem met de firmware van de dongle is, want de headset zelf klinkt gewoon erg goed als er geen dongle aan te pas komt.

Geef het ademruimte

Hoewel de headset onder ideale omstandigheden goed klinkt heeft het ‘last’ van een ander element. De ruimtelijkheid is niet zo breed, wat ervoor kan zorgen dat als er teveel gebeurt de middentonen erg muddy kunnen worden. Je hebt dan te veel geluid bij je oren en omdat de ruimtelijkheid beperkt is, kunnen de verschillende tonen niet genoeg ademen wat een slordige presentatie geeft. Zeer jammer, want ik ben erg onder de indruk van de bass, die toch echt zuiver en mooi klinkt. Bij een volgend model zie ik graag dat de soundstage uitgebreid wordt; dat zou het geluid meer ten goede moeten komen.