Er gaan al langer geruchten dat Sony bezig zou zijn met een remake van Metal Gear Solid, die dit jaar alweer z’n 23ste verjaardag viert. Mocht hier ook maar iets van waar zijn, dan weet men heel goed de boel stil te houden.

Desondanks lijkt de cast van Metal Gear Solid het heel gezellig te hebben. David Hayter – die de iconische stem van Solid Snake én Naked Snake inspreekt – deelde op Twitter namelijk een foto, waarop we kunnen zien dat de hele cast – bijvoorbeeld Robin Atkin Downes (Miller), Lori Alan (The Boss) en Paul Eiding (Roy Campbell) – bij elkaar is gekomen voor een reünie.

Hayter kon het daar echter niet bij laten en hij sluit het bericht af met de opmerking dat we binnenkort “meer details” mogen verwachten.

Zou het dan toch? Mocht dit het bewijs zijn voor het bestaan van de remake, dan is het echt flinterdun, maar hoop doet leven. Desondanks is een korreltje zout natuurlijk aangeraden, in ieder geval totdat David Hayter weer z’n mond open trekt.