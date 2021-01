Niet alle games waaraan wordt begonnen zien uiteindelijk het levenslicht. Soms is het zelfs zo dat je helemaal niets te zien krijgt van zo’n project, omdat het stilletjes verdwijnt. Toch wil jaren later nog wel eens wat materiaal opduiken en dat is nu ook het geval met ‘Revolver’.

Revolver was in ontwikkeling bij BioWare en begon als vervolg op Jade Empire. De game onderging echter vele veranderingen, om uiteindelijk na vijf jaar volledig te worden geschrapt. Matt Rhodes werkte van 2005 tot en met 2008 aan Revolver en heeft nu wat concept art van deze titel gedeeld. Deze beelden kan je hieronder bekijken.