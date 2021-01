Dragon Age: Inquisition was na het in verhouding iets mindere Dragon Age II weer een ‘return to form’ en dus zijn veel fans benieuwd naar het vierde deel, waarvan we tijdens de vorige editie van The Game Awards nog een nieuwe teaser mochten bekijken.

Nu ziet het ernaar uit dat de nieuwe Dragon Age zich zal afspelen in Tevinter en omstreken. Althans, dit blijkt uit artwork uit het enorme boek ‘BioWare: Stories and Secrets from 25 Years of Game Development’, die Tom Philips van Eurogamer onlangs heeft opgepikt.

Fans van de serie weten misschien al dat Dragon Age 4 zich vestigt in Tevinter, gezien de locatie ook al onderdeel was van de Trespasser uitbreiding van Dragon Age: Inquisition. Maar het artbook onthult ook concept art van Antiva City van de gelijknamige provincie, die ten oosten ligt van Tevinter.

Ook is er een afbeelding van de ‘Mourn Watch’, die het land van Thedas beschermt tegen ‘occulte bedreigingen’. De Mourn Watch zijn gevestigd in Nevarra, wat weer ten zuiden ligt van Tevinter.

Al met al zijn dit aardig grote hints dat Dragon Age 4 zich in dit gebied zal afspelen. Wat denk jij, zie je de komst van Dragon Age 4 wel zitten, of ga je toch liever terug naar het klassieke Ferelden?