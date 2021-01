Capcom is niet vies van een bijzondere Collector’s Edition bij de release van nieuwe games. De uitgever heeft ons in het verleden al vaker unieke edities gebracht die vaak ook behoorlijk fors geprijsd waren. Die traditie zet de uitgever nu voort met een speciale uitgave van Resident Evil 8: Village, die maar liefst $1800,- zal kosten.

Deze editie is vooralsnog enkel in Japan verkrijgbaar en het is de vraag of we die ook in het Westen kunnen aanschaffen. Indien zo, dan zal je hoe dan ook diep in de buidel moeten tasten en daar verwacht je natuurlijk wel wat voor terug. Naast de volledige ‘gewone’ Collector’s Edition zit ook de jas van Chris Redfield in dit pakket.

Gezien de gewone Collector’s Edition $219,- kost, betekent dit dat de jas van Redfield maar liefst $1581,- waard is, wat wel erg prijzig is voor een jas. Maar dat heeft wellicht ook te maken met het feit dat het een vrij unieke jas is die in een kleine oplage wordt uitgebracht. Echt iets voor de absolute liefhebber van de franchise dus, dat is wel duidelijk.

De Collector’s Edition bestaat trouwens uit het onderstaande.