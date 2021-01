Als je interesse hebt in EA Play, dan heeft de uitgever een interessante actie online staan. EA Play is namelijk beschikbaar voor slechts €0,99 in de PlayStation Store, waarmee je in feite een proefmaand voor een euro krijgt. Geen gekke deal, gezien je op deze manier toegang krijgt tot een uitgebreide catalogus van titels die door EA zijn uitgebracht.

Hieronder valt ook Star Wars Jedi: Fallen Order, die je nu kunt spelen via de service. Dit maakt een proefabonnement dus per definitie interessant en daarvoor kan je hier in de PlayStation Store terecht. Benieuwd naar welke games er allemaal beschikbaar zijn via de service? Dan kan je dit overzicht even raadplegen.