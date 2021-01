Wanneer er een nieuwe game wordt aangekondigd, kiest de ontwikkelaar vaak voor iets wat direct de aandacht trekt. Iets gedenkwaardig. Niet alleen voor het oog, maar ook voor het oor moet er iets zijn wat direct opvalt.

Ontwikkelaar PlaySys had wellicht de beste ingeving ooit: laten we een game vol puzzels en minigames maken, waarin een zeer diep en emotioneel verhaal verborgen gaat. De aankondigingstrailer moet onvergetelijk worden! En hij gaat als het aan ons ligt ook de geschiedenisboeken in als slechtst gematchte gametrailer ooit.

De game staat gepland voor een release in de herfst van 2021. Voor die tijd zal er meer bekendgemaakt worden over wat we mogen verwachten van de game. Maar tot die tijd kunnen we genieten van de afterparty gevoelens die we krijgen van de onderstaande trailer. Er zit naar het schijnt ook gameplay in de onderstaande beelden, maar veel wijzer worden we er niet van.