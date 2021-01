Na een zeer succesvolle release op Steam en mobile, heeft uitgever Nakana.io tezamen met de twee teams van ontwikkelaars LEAP Game Studuos en Hermanos Magia besloten puzzelgame Arrog ook uit te brengen voor de PS4 en PS5.

Het is een zeer korte game, maar schijnbaar heel impactvol. Binnen 30 minuten heb je de game uitgespeeld, maar daar is de prijs ook naar. Vanaf 5 februari is de game te downloaden vanuit de PlayStation Store voor slechts €2,99.