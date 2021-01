Eerder wezen geruchten op een release van A New God voor Immortals: Fenyx Rising op 21 januari, maar die dag verscheen er geen nieuwe content voor de game. Heel veel langer wachten is het overigens niet, want de eerste uitbreiding blijkt voor deze week op de planning te staan.

Ubisoft heeft laten weten dat A New God op 28 januari zal verschijnen voor Immortals: Fenyx Rising. Deze uitbreiding zet je voor de taak om de Trials of the Olympians aan te gaan om de rechtmatige plek in het Griekse pantheon te claimen. Spelers krijgen de mogelijkheid om Olympos Palace te ontdekken en er worden nieuwe gameplay mechanieken geïntroduceerd.

Gaandeweg zullen er ook nieuwe ability upgrades op Fenyx staan te wachten, samen met een nieuwe gear set die met perks komt die gericht zijn op extra springen. De content is inbegrepen bij de Season Pass, maar zal ook los verkrijgbaar zijn in de PlayStation Store.