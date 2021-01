IO Interactive is volop bezig geweest met de Hitman-franchise in de afgelopen jaren, waarvan het derde deel vorige week is verschenen. Op de releasedag van de PlayStation 5 in 2020 kondigde de ontwikkelaar echter al aan wat hun volgende project zou worden en dat is een game in het James Bond-universum.

De game heet voor nu Project 007 en het is nog onduidelijk of de game te zijner tijd een andere naam krijgt. Wel heeft de ontwikkelaar de intentie om meer met de iconische spion te gaan doen in de toekomst. Dit zegt studio director Hakan Abrak in gesprek met DR.dk.

Het verhaal van de nieuwe game is compleet nieuw en de ontwikkelaar kan zich heel goed inbeelden dat hier vervolgens een trilogie uit voortvloeit. Ook kent deze game een eigen James Bond, dus een Bond die niet lijkt op een van de bekende gezichten uit de films.

Tot slot geeft Abrak een kort inzicht op waarom er al jaren geen Bond-game meer is verschenen. Dit komt doordat Barbara Broccoli en Michael G. Wilson, de personen die het IP beheren, niet tevreden waren met de voorgaande Bond-games. IO Interactive heeft ze echt moeten overtuigen dat zij geschikt waren om een nieuwe game te ontwikkelen.