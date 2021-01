Het nieuwe seizoen van Apex Legends gaat op 2 februari van start, zoals we onlangs al lieten weten. Dit nieuwe seizoen gaat gepaard met de release van Fuse, wat een nieuwe held is die het huidige rooster komt vergezellen. Met nog een week te gaan deelt Respawn Entertainment vandaag weer een nieuwe trailer.

Deze gameplaytrailer geeft een voorproefje van Fuse die chaos zaait in Kings Canyon, wat hem maar wat goed af gaat. De start van het seizoen gaat gepaard met wat veranderingen aan de map, gezien Fuse een aanvalsschip heeft neergehaald, wat best wat impact op de omgeving heeft.

De Ecological Cleanup and Hazard Outreach (ECHO) is inmiddels begonnen met opruimen, zodat de locatie klaar is voor talloze explosieve vuurgevechten. Vanzelfsprekend zijn de werkzaamheden nog bezig en dat zorgt tijdens de gameplay voor meer verticaliteit.