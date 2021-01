Special | De Resident Evil 8: Village ‘Maiden’ demo laat de kracht van de RE Engine zien – Het succes van Resident Evil spreekt boekdelen. Nu we de remakes van Resident Evil 2 en 3 achter de rug hebben, komen we langzaamaan bij een nieuwe iteratie in de franchise. Resident Evil 8: Village is het nieuwste deel waarin Ethan Winters weer de hoofdrol zal spelen. In de trailers kunnen we zien dat een dorpje bekleed met sneeuw aan de voet van een groot kasteel ligt, wat verwijst naar de subtitel van de game: Village. Weerwolven en vampieren zullen op je pad komen, dus Ethan zal wederom zijn wapens moeten oppakken. Op 7 mei dit jaar zal de game verschijnen, wat dus nog eventjes wachten is. Capcom is wel zo vriendelijk geweest om in de PlayStation Store een demo ter download beschikbaar te stellen voor gamers die een PS5 hebben. Wat betekent dit voor de PS5? Wat betekent dit voor de game, en voor de RE Engine?

Niet zomaar een demo

Capcom heeft met Resident Evil VII ook demo’s uitgegeven alvorens de launch van de game. De demo genaamd Kitchen was een vr-demo, die een tipje van de sluier oplichtte omtrent wat je kon verwachten van virtual reality, gezien Resident Evil VII in z’n geheel in vr te spelen was. Een tweede demo, die The Beginning Hour heette, legde meer de focus op het uitproberen van de gameplay die de game kent. Dit traject van demo’s mogen we nu dus ook verwachten met Resident Evil 8: Village. Vorige week werd de eerste demo gedropt in de PlayStation Store, exclusief voor de PlayStation 5.

De demo in kwestie heet ‘Maiden’ en wordt gepresenteerd als een visual showcase. Dit wil zeggen dat de demo de focus legt op de grafische aspecten van Resident Evil 8, althans, wat je ervan kan verwachten op een current-gen console. Want de verschillen zullen er wel zijn met de vorige generatie consoles, wat we zo verder verduidelijken. Geen zorgen, er zal nog een demo komen die zich meer zal focussen op de gameplay. Nu is het vooral interessant om te zien wat de RE Engine in zijn mars heeft op de PS5. Want die is namelijk toch wel de ster van de show. In een eerder artikel met betrekking tot Monster Hunter lieten we al doorschemeren hoe flexibel deze engine kan zijn.

RE Engine laat zijn kunnen zien

De RE Engine liet op de vorige generatie consoles al zeer indrukwekkende dingen zien. Op de PS4 Pro en Xbox One X kan men Resident Evil 2 Remake op een voortreffelijke 60 fps spelen met een hoge resolutie, waar dit met Resident Evil 3 Remake wederom klaar werd gespeeld. Op de basis consoles van zowel Microsoft als Sony kreeg je een locked 30 fps, terwijl de graphics nog altijd indrukwekkend waren. Devil May Cry 5 draait op alle consoles op 60 fps, wat ook een zeer indrukwekkende performance is en van goede optimalisatie getuigt. Zeker in combinatie met de graphics die de game had.

Nu wordt de RE Engine terug geschaald voor de Nintendo Switch, zodat Monster Hunter: Rise op dat platform kan draaien. Tegelijkertijd mag je binnen de capaciteiten van dat platform een technisch zeer indrukwekkende game verwachten. Nu is het Resident Evil 8 op een current-gen console die bewijst hoe schaalbaar de engine kan zijn. Het lijkt er eveneens op dat diversiteit een krachtig aspect is van de RE Engine, want Resident Evil, Monster Hunter en Devil May Cry zijn alle drie andere soorten games met volledig andere gameplay. Al deze games zijn dus goed geoptimaliseerd, wat dus hoge verwachtingen schept voor wat Capcom deze generatie nog meer gaat doen.

Maiden demo is een mooi voorproefje op de toekomst

De locatie van de demo wordt gepresenteerd met hier en daar ray tracing, denk dan aan kaarsen die bij muren de achtergrond verlichten door het weerkaatsende licht. De details van het behang worden hierdoor mooi benadrukt, en een kandelaar op een mooie tafel die gelakt is laat ook de juiste reflectie zien. Hoewel de resolutie van het weerkaatste beeld wat lager ligt dan de ray tracing kwaliteit in bijvoorbeeld een Spider-Man: Miles Morales, is het voldoende om een sfeervol effect te creëren. In dit artikel leggen we uit dat ray tracing verschillende resoluties in output kan hebben, wat het verschil in kwaliteit maakt.

In combinatie met de lichte ray tracing toepassingen draait de demo op een 4K resolutie met 60 fps. Naar verluidt zouden de oude consoles op 30 fps draaien. Met het hele pakket, dus met 4K, 60 fps én ray tracing, dat op de PS5 draait is er sprake van een echte ‘next-gen’ ervaring. De demo draait overigens nog niet 100% soepel. De 60 fps kan op momenten inkakken, maar over het geheel gezien is de performance erg indrukwekkend, wat een mooie voorbode voor de algehele game is. Omdat het ook een demo is die vooral het visuele aspect wil uitlichten in plaats van benadrukken, moet men niet gefixeerd zijn op de performance. De visuele performance is voor nu meer dan geslaagd te noemen.

Honger naar meer!

Zo zijn er wel meer aspecten die opvielen in de demo. De stijl van de game is precies wat je van Resident Evil VII kent en daar zal Capcom op voort blijven borduren. Het first-person perspectief komt in de demo ook zeer goed uit de verf door de locatie waar de demo zich afspeelt. Omdat de demo erg kort is, is er vrij weinig om te zien, maar wat er is geeft wel een goede indruk van vooral de sfeer, goed gebruik van geluidseffecten en de grafische toeters en bellen. Ook hebben sneak peak van de animaties gekregen; stoffen doeken die natuurlijk reageren maar ook een bepaald personage die laat zien dat de gezichtsanimaties weer van de bovenste plank zijn. Devil May Cry 5 had hele goede gezichtsanimaties, in gameplay en cut-scènes, en dit lijkt een standaard te zijn geworden bij Capcom. Ik kan het enthousiasme weinig bedwingen en ik wordt heel erg gelukkig van wat de RE Engine heeft laten zien in de Maiden demo. Mocht de tweede demo in de PlayStation Store verschijnen, dan kun je dat natuurlijk bij ons op de site lezen. En morgen gaan we meer op de algemene beleving van Maiden in via een aparte special.