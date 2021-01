Mobile Suit Gundam fans opgelet! Vanaf 28 januari kun je op de PlayStation 5 aan de slag met Mobile Suit Gundam Battle Operation 2. Dit laat uitgever Bandai Namco weten via een bericht op het PlayStation Blog. Naast een verbeterde framerate en snellere laadtijden, zal de DualSense controller ook een onderdeel van de gameplay zijn.

De adaptieve triggers zullen namelijk weerstand bieden bij het vuren van wapens, zoals een raketwerper of beam rifle. In het eerste geval zal de trekker veel weerstand bieden tot je deze volledig overhaalt, en bij de laatste voel je juist weer kleine tegenstootjes in de trekker. Daarbij zal er geluid uit de controller komen bij elke kogel die wordt afgevuurd en de haptische feedback fungeert voor de impact van verschillende projectielen.

Naast hardwarematige upgrades heeft de game zelf ook een aantal toevoegingen gekregen. Onder andere een gloednieuwe map – Military Base – is vanaf de launch beschikbaar en kenmerkt zich door het open landschap met hoge gebouwen.

Kom je over van de PlayStation 4? Dan is er geen vuiltje aan de lucht, want je kunt je savedata transfereren naar de PlayStation 5 als je gebruik maakt van hetzelfde PlayStation Network account.

Om je een beeld te geven van wat je kunt verwachten, staat hieronder de launch trailer van de PlayStation 4-versie voor je klaar.