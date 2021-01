Met de overgang naar een nieuwe generatie consoles zie je vaak dat er games uitkomen die voor zowel de oude generatie als de nieuwe verschijnen. Werewolf: The Apocalypse – Earthblood is er hier één van. Deze titel verschijnt voor de PlayStation 4 en 5 en ligt vanaf 4 februari in de (digitale) winkels. Het spel is nu voorzien van een nieuwe video om de game onder de aandacht te brengen.

In Werewolf: The Apocalypse – Earthblood speel je als iemand die kan veranderen in een weerwolf en dat brengt verschillende soorten gameplay met zich mee. Zo kan je als wolf ongezien langs vijanden sluipen of je weerwolf-vorm gebruiken om je vijanden te lijf te gaan. Hoe dit in zijn werk gaat kan je in de onderstaande video bekijken.

Om meer te weten te komen over de game en of deze in de smaak valt kun je onze aankomende review lezen, die je rond de lanceringsdatum kunt verwachten.