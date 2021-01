Fall Guys spelers kunnen binnenkort aan de slag met heel wat nieuwe content, want ontwikkelaar Mediatonic heeft de Season 3.5 update aangekondigd en een eerste tipje van de sluier opgelicht. Wat kunnen we zoal verwachten? Je kon het vast al raden, maar Fall Guys krijgt onder andere een nieuw level, enkele aanpassingen aan bestaande levels en nieuwe kostuums. Die nieuwe kostuums zijn bovendien niet de minste, want Sonic en Godzilla behoren binnenkort tot de mogelijkheden. Check de tweet hieronder.

What will be in Season 3.5?

😎🆒 A brand new level

😎🆒 40+ new variations for our existing levels

😎🆒 Fall Feed 👀

😎🆒 New DLC pack!

😎🆒 Godzilla, Sonic, and Goose Game costumes available in regular store!

😎🆒 New shows and costumes to go live over the coming weeks pic.twitter.com/2rPEuIIjZO

— Fall Guys 🔜 Season 3.5 (@FallGuysGame) January 25, 2021