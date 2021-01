De eerste maand van het jaar 2021 is met Shadow of the Tomb Raider en GreedFall voor de PS4 bij PlayStation Plus absoluut niet verkeerd. Maneater zit er bovendien bij als PS5-game, die zeker de moeite waard is. Maar de maand is natuurlijk bijna voorbij en gezien februari voor de deur staat, is de line-up voor die maand aangekondigd.

Sony heeft zojuist laten weten dat abonnees op PlayStation Plus vanaf aanstaande dinsdag Control: Ultimate Edition en Concrete Genie voor de PlayStation 4 kunnen downloaden. Destruction AllStars is de game voor de PlayStation 5, maar dat is al sinds het uitstel van de game bekend, dus dat mag geen verrassing heten.

Er is echter een kleine aanvulling op deze line-up, want oplettende lezers weten dat de Control: Ultimate Edition een PS5-upgrade bevat. En ja, dat is ook op de PlayStation Plus versie van toepassing, dus in zekere zin krijgen we zowel twee PS4- als twee PS5-games. Uitstekende maand dus wat ons betreft, niet?

Met de aanstaande verandering van PlayStation Plus games heb je nog tot aanstaande dinsdag rond het middaguur om de huidige games te downloaden dan wel aan je downloadlijst toe te voegen.