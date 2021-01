Zo af en toe verschijnt er een titel bij ons op de radar waarvan we ons afvragen hoe ze het in godsnaam bedenken. Zo ook vandaag. 3T Games en uitgever Ultimate Games hebben namelijk de game ‘Smuggler Simulator’ aangekondigd, waarin je je voordoet – zoals de titel al verraadt – als een smokkelaar.

De game moet in 2023 verschijnen voor de PlayStation 4 en PlayStation 5, en de Poolse studio belooft de speler vrijheid te bieden in de manier waarop zij zaken over de grens kunnen smokkelen. Een voorbeeld dat getoond wordt in de trailer hieronder is het gebruiken van een katapult om de boel over de hekken te slingeren. De echte smokkelaars kunnen overduidelijk nog wat van Smuggler Simulator leren.

De werelden en missies zijn ‘procedurally generated’, wat zou moeten betekenen dat elke map en diens missies uniek zijn. Natuurlijk ben je ook in staat om een aantal items te craften en upgraden om zo je doel te bereiken.

Benieuwd hoe dit er allemaal uitziet? Bekijk dan de onthullingstrailer hieronder!